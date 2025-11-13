  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Filistin karşıtı kulübe şok! Büyük ceza ödeyecek

Rüşvet pazarlığı iddianamede “kreş” olarak ortaya çıktı. Rüşvetin adı “kreşe yardım”

Gürcistan'da kargo uçağımız düşmüştü: Son şehidimizin naaşı da bulundu

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren net cevap geldi. Bağ-Kur’luya 7200 müjdesi

Milli kumar olur mu? Bahis, Kumar ve Piyango rezaleti bitsin

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı
Gündem Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar
Gündem

Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Terör devleti İsrail'de Filistinli bir mahkuma şiddet uygulayıp toplu tecavüzden yargılanan iki asker, çıkarıldıkları mahkeme salonunda boyunlarına sarılarak alkışlandı. Mahkeme salonunu dolduran siyonistler, 2 askerin de üyesi olduğu İsrail ordusuna bağlı tecavüzcü Unit 100 askerlerine "Hepimiz Unit 100'üz" sloganlarıyla destek vererek kan dondurdu.

Filistinli bir esire toplu tecavüz ve ağır saldırı suçlamalarıyla yargılanan İsrailli iki asker, pazartesi günü gittikleri Yüksek Mahkeme'de alkışlarla karşılandı.

Kanal 14'e göre mahkeme salonundaki İsrailliler, İsrail ordusuna bağlı Unit 100 askerlerini "Hepimiz Unit 100'üz" sloganlarıyla destekledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüzlerini şapka, gözlük ve maskeyle gizleyen iki askerin birbirine sarıldığı, salondakilerin ise yüzlerinde gülümsemelerle onları alkışladığı görüldü.

TAKDİR EDİLMELERİ GEREKİRMİŞ!

Alkışlarla karşılanan bu iki asker, yerde hareketsiz şekilde yatan bir Filistinliyi döven ve sonrasında da toplu tecavüzde bulunan bir grup asker arasında yer alıyordu. Saldırıya uğrayan mahkum, ağır iç yaralanma ve rektal travma nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve pek çok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Ne var ki ortaya çıkan görüntülere rağmen bu askerler, "Takdir edilmemiz gerekirken yargılanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRAN BAŞSAVCIYI SUÇLU ÇIKARDILAR

Dava, skandal görüntüleri sızdıranın ordunun eski Başsavcısı Tifat Tomer-Yerushalmi olduğunun ortaya çıkmasıyla büyüdü.

Tomer-Yerushalmi, aşırı sağcı siyasetçiler tarafından "İsrail askerlerini hedef almak" ve "ülkenin imajını zedelemek"le suçlandı. Oysa başsavcı, görüntüleri sızdırmasının sebebinin adaletli yargılamayı sağlama amaçlı olduğunu belirtti.

Ne var ki tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kalan başsavcı, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı
İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

Gündem

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki
İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki

Gündem

İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!
Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Dünya

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Gündem

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!
israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!

Dünya

israil'i hedef alan İran'ın İbranice dilindeki ilk belgesel filmini sildi: Yüzlerce kez video indirildi iddiası!

İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha
İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha

Dünya

İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde sorduğu 'Kaç eşin var' sorusu dünyanın gündemine damga vurdu. Ş..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara "Yazıklar Olsun" diye seslendi
Gündem

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp suçlarından tutuklu bulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23