Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar

Filistinli bir esire toplu tecavüz ve ağır saldırı suçlamalarıyla yargılanan İsrailli iki asker, pazartesi günü gittikleri Yüksek Mahkeme'de alkışlarla karşılandı.

Kanal 14'e göre mahkeme salonundaki İsrailliler, İsrail ordusuna bağlı Unit 100 askerlerini "Hepimiz Unit 100'üz" sloganlarıyla destekledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüzlerini şapka, gözlük ve maskeyle gizleyen iki askerin birbirine sarıldığı, salondakilerin ise yüzlerinde gülümsemelerle onları alkışladığı görüldü.

TAKDİR EDİLMELERİ GEREKİRMİŞ!

Alkışlarla karşılanan bu iki asker, yerde hareketsiz şekilde yatan bir Filistinliyi döven ve sonrasında da toplu tecavüzde bulunan bir grup asker arasında yer alıyordu. Saldırıya uğrayan mahkum, ağır iç yaralanma ve rektal travma nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve pek çok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Ne var ki ortaya çıkan görüntülere rağmen bu askerler, "Takdir edilmemiz gerekirken yargılanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRAN BAŞSAVCIYI SUÇLU ÇIKARDILAR

Dava, skandal görüntüleri sızdıranın ordunun eski Başsavcısı Tifat Tomer-Yerushalmi olduğunun ortaya çıkmasıyla büyüdü.

Tomer-Yerushalmi, aşırı sağcı siyasetçiler tarafından "İsrail askerlerini hedef almak" ve "ülkenin imajını zedelemek"le suçlandı. Oysa başsavcı, görüntüleri sızdırmasının sebebinin adaletli yargılamayı sağlama amaçlı olduğunu belirtti.

Ne var ki tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kalan başsavcı, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.