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Dünya Kan donduran sözler: Göçmenleri gaz odalarına sokabilir veya vurabiliriz
Dünya

Kan donduran sözler: Göçmenleri gaz odalarına sokabilir veya vurabiliriz

Almanya'da uzun yıllar aşırı sağcı "Almanya için Alternatif Partisi"nde (AfD) basın sözcülüğü yapan Christian Lüth göçmenlerle ilgili sözleri kan dondurdu. İnsanlıktan zerre nasibini almayan Alman sözcünün ülkeye gelen göçmenlerin vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini söylediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:17:00 -
Kan donduran sözler: Göçmenleri gaz odalarına sokabilir veya vurabiliriz

Almanya'da haftalık yayın yapan Die Zeit gazetesinde yer alan haberde "Almanya için Alternatif Partisi"nin (AfD) basın sözcülüğünü yapan Christian Lüth'ün "Lisa Licentia" adlı bir YouTuber ile 23 Şubat tarihinde bir akşam yemeğinde görüştükleri ve orada göçmenler için kan donduran sözler sarfettiği iddia edildi.

Haberde Youtuber'ın görüşmede "Daha fazla göçmenin gelmesi sizin çıkarınıza olacakmış gibi geliyor mu?" şeklindeki sorusuna Lüth'ün, "Evet. Çünkü o zaman AfD daha iyi olacak. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun değil. Ya da gaz odalarına sokabiliriz ya da ne istersen. Umurumda değil" cevabını verdiği belirtildi.

Haberde ayrıca Lüth'ün "Almanya'nın durumu ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur. Tabii ki durum çocuklarımız açısından çok kötü" dediği aktarıldı.

Aşırı sağcı AfD partisi Christian Lüth'ün görevine nisan ayı itibariyle son vermişti.

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