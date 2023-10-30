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Yaşam Kan donduran olay! "Komando dede" karısını bu yüzden öldürmüş
Yaşam

Kan donduran olay! "Komando dede" karısını bu yüzden öldürmüş

Yeniakit Publisher
2023-10-30 11:11:00 -
Kan donduran olay! "Komando dede" karısını bu yüzden öldürmüş

"Komando dede" karısını yemek yapmadığı ve çamaşırlarını yıkamadığı için öldürmüş...

Adana'da "Komando dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, karısını baltayla öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Ekim günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, eşinin başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeci'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen İbrahim Cebeci'nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yorumlar

yakut

idam olmazsa yarın, karım yan baktı öldurdum diyen, ekmek cok yedi diye karısı ni öldürenler cıkarsa ; şasırmamak lazım..!

Cemil

Òlene kadar icerde yikarsin camasirlarini kendin simdi komando dede
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