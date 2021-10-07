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Aktüel Kan donduran olay! Bunu yapan insan olamaz
Aktüel

Kan donduran olay! Bunu yapan insan olamaz

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Neslihan Karacan isimli kadın İstanbul dönüşü kedisi Papatya'yı salıncakta boğazından iple asılı bir şekilde öldürülmüş olarak buldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 21:03:00 -
Kan donduran olay! Bunu yapan insan olamaz

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Neslihan Karacan, özel bir işi için geçen gün İstanbul'un Silivri ilçesine gitti. Akşam evine geri dönen Karacan, "Papatya" ismini verdiği kedisinin evinin girişindeki salıncakta boğazından iple asılı öldürülmüş halde buldu.

Karacan'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Ailesi ile birlikte Silivri'ye gittiğini söyleyen Neslihan Karacan, baktığı köpekleri eve kapattığını, kedisini de kapının önüne bıraktığını söyledi.

Döndüğünde evinin kapısının açık ve kedisi Papatya'nın da salıncakta boğazından iple asılarak öldürülmüş halde bulduğunu belirten Karacan, şunları söyledi:

"Lambayı yaktığımda, maalesef kedimi ipe asılmış bir şekilde buldum. Emek verdim, bebek gibi baktım. Bunu yapanın hesabını ödemesini istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz? Keşke gelip bana zarar verseydiniz. Kedi asmak nedir? İnsanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Bu mu insanlık?"

 

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