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Gündem Kan donduran olay! AK Partili vekili yanlış tedaviyle öldürmeye kalkan FETÖ'cü doktor bakın ne yapmış!
Gündem

Kan donduran olay! AK Partili vekili yanlış tedaviyle öldürmeye kalkan FETÖ'cü doktor bakın ne yapmış!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 10:14:00 - 2024-05-12 10:27:20
Kan donduran olay! AK Partili vekili yanlış tedaviyle öldürmeye kalkan FETÖ'cü doktor bakın ne yapmış!

AK Parti Milletvekili İsmail Ok'un, yanlış ilaç vererek entübe olmasına neden olan ve daha önce de FETÖ'den ceza alan Prof. Dr. Ali Akçay, yanlış ilaç yazdığını kabul ederken eczane sistemi ile hemşireyi suçladı. Öte yandan Akçay'ın, Ok'a ait tedavi kayıtlarını da sistemden sildiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uygulayarak entübe olmasına sebep olan Prof. Dr. Ali Akçay, hakkında iddianame hazırladı. Akçay, kamu görevlisini öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. İddianamede şüpheli Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul etmesi ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiği tespiti de yer aldı.Akçay hakkında 2020'de FETÖ üyeliğinden soruşturma açıldığı belirlenmişti.

İlacın ismini hatırlamıyorum

İddianamede şüpheli Prof. Dr. Ali Akçay, Ok'a akut üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı koyduğunu belirterek, "Kas gevşetici ilaç olarak Muscoril vermek istemiştim. Seçtiğim ilacın ismini hatırlamıyorum. Saat 18.27'de acil servis doktorlarından ismini hatırlamadığım bir doktor beni aradı, bana 'Hastaya Muscoflex yerine Muscobloc yazdığımı, konudan bilginiz olsun' dedi, ben de Muscobloc isimli ilacın genel anestezide kullanılan kas gevşetici kullanımı çok tecrübe ve bilgi isteyen bir ilaç olduğunu bildiğim için ve uygulanan hastaya sıkıntı yaşatabileceğini bildiğim için hemen evimden çıkarak saat 18.45 sıralarında hastaneye gittim" dedi.

"Sehven bir yanlışlıkla..."

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ali Akçay, acil servise tekrar döndüğünde yaşananları ise şöyle anlattı:

"Order sistemime baktığımda Muscobloc isimli ilacı order ettiğimi gördüm ancak ben Muscoflex ya da Muscoril ilaçlarını order etmek istemiştim, sehven bir yanlışlıkla Muscobloc order ettiğimi anladım, Muscobloc ilacı genel anestezilerde kullanılan ilaç olduğu için sistemsel olarak ben bu ilacı seçtiğimde sistemin bana 'bu ilacı kullanmak istiyor musunuz' şeklinde uyarı vermesi ve bu uyarıya elle tamam yazarak onay vermem gerekiyordu, ama sistem bu şekilde bir uyarı vermedi, bu sebepten dolayı eczane işletim sistemi kusurludur. Muscobloc yatan bir hastaya verilecek bir ilaçken ayakta olan hastaya verilmiş olması sistemsel olarak hatadır."

Hemşireyi de suçladı

Acil servisteyken acil servis sorumlu hemşiresi H.A. bana 'Hocam Muscobloc verilmiş. bu sizin orderiniz mi bakın' dedi, ben de baktığımda benim orderim olduğunu anladım ancak benim vermek istediğim ilaç bu olmadığı için kendi order sistemimden iptalini yaptım, bu iptali acil serviste yaptığım için iptal eden kişi olarak sorumlu hemşire H. A. görünmektedir" ifadelerini kullandı.
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Bilgisayarın başında gördüm

İddianamede, Ok'un tedavi bilgilerinin olay günü saat 19.20'de sorumlu hemşire H. A. üzerinden silindiği tespit edildi. H. A. ise ifadesinde bilgileri kendisinin silmediğini, Doktor Ali Akçay tarafından tedavi bilgilerinin silindiğini söyledi. H. A. ifadesinde, "Sistem üzerinden kimin sildiğini bilmiyorum. Hastayı yoğun bakıma transfer yapacağımız zaman baktığımda sistem de kayıtlı değildi. Doktor Ali Akçay'ı bilgisayarın başında gördüm" dedi.

FETÖ üyesi doktor

Prof. Dr. Ali Akçay hakkında 2020'de FETÖ'ye üyelikten soruşturma açılmış, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda Ali Akçay, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 30 Eylül 2022'de gribal enfeksiyon nedeniyle Çukurambar'daki özel bir hastaneye giden Ok'a kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan ilaç verilmişti. Kalbi ve solunumu duran Ok, yedi saat yoğun bakımda tutulmuş ve ailesinin talebi üzerine entübe halde Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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