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Yerel Kan donduran kaza! Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi
Yerel

Kan donduran kaza! Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi

Yeniakit Publisher
2024-07-30 14:40:00 -

Mersin’in Tarsus ilçesinde aninden yola çıkan motosikletliye araç çarptı, sürücü takla atarak metrelerce sürüklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baran A. (18) kullandığı 33 VU 240 plakalı motosikleti ile refüjde beklerken aninden yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan B.E. (20) idaresindeki 33 AJK 712 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin çarpmasıyla Baran A. takla atarak yere düşüp, motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Baran A.'ya çağrılan ambulansta ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan Baran A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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