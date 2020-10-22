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Dünya Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 21:33:00 -
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerin, 2012 yılında Helmand eyaletinde esir aldıkları bir Afgan'ı helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

Avustralya Kamu Yayın Kurumunda (ABC), ortak operasyonlara katılan bir ABD askerinin, Avustralyalıların "bilinçli olarak savaş suçu işlediğine" ilişkin iddialarına yer veren bir haber yayımlandı.

Haberde, ABD Deniz Piyadelerine bağlı 469. Hafif Saldırı Helikopteri Filosunda görev yapan, isminin açıklanmasını istemeyen ABD askeri, Helmand eyaletinin kuzeyinde Taliban'ı finanse etmek üzere uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir gruba yapılan gece baskını esnasında Avustralyalı askerlerin, ellerini bağlayarak esir aldığı 7 Afgandan birini, helikopterde 6 kişilik yer bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü iddia etti.

Operasyonda ABD'ye ait helikopterde makinalı tüfekçi olarak görev yapan askerin şu iddialarda bulunduğu bildirildi:

"Uyuşturucu baskınını yaptık. Avustralyalılar aslında bayağı iyi iş çıkardılar. Adamları yakalayıp bağladıklarını gördük. Ellerinin arkadan bağlı olduğunu biliyorduk. Sonra telsizden helikopteri çağırdılar, kendileriyle birlikte 7 esiri almamızı istediler. Pilot, 'Çok fazla kişi var, o kadar yolcu taşıyamayız' diye yanıt verdi. Bir sesizlik oldu, sonra bir silah patlaması duyduk. Ardından, 'Tamam, 6 esirimiz var.' dediler."

Helikopterdeki bütün askerlerin yakalanan esirlerden birinin öldürüldüğünü anladığını fakat telsiz konuşmaları kaydedildiği için yorum yapmaktan kaçındığını belirten ABD askeri, "Burada ilk kez ahlaki olarak meşru görülemeyecek bir duruma tanıklık ettik çünkü adamlar zaten esir alınmıştı, elleri bağlanmış ve gitmeye hazır haldeydiler. Bir esirin öldürüldüğüne şahit olmuştuk. Ve bu olayın sıcaklığıyla alınmış bir karar değildi, savaş kurallarının bilinçli bir ihlaliydi." dedi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, 2016 senesinde askerlerinin Afganistan'da işlediği iddia edilen savaş suçları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Geçen sene martta, 2012'de Avustralyalı bir askerin silahsız bir Afgan sivili öldürdüğünü gösteren bir videonun ortaya çıkmasından sonra, söz konusu asker görevden uzaklaştırılmış ve hakkında federal polise suç duyurusu yapılmıştı.

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Yorumlar

Ulvi

Yapmışlardır.Onun bunun çocukları...
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