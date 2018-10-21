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Kan donduran iddia: DAEŞ elebaşı Bağdadi’den Kılıçdaroğlu için infaz emri!

Gazeteci Talat Atilla, “Adalet Yürüyüşü” sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast girişimi emrinin, bizzat DAEŞ elebaşı Bağdadi tarafından verildiğini iddia etti.

21 Ekim 2018 Pazar 16:28
Kan donduran iddia: DAEŞ elebaşı Bağdadi’den Kılıçdaroğlu için infaz emri!

 yeniakit.com.tr  Milliyet yazarı Talat Atilla, kan donduran bir iddiada bulundu. Atilla, geçen sene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Enis Berberoğlu için başlattığı “Adalet Yürüyüşü” sırasında atlattığı suikast girişiminin emrini, bizzat DAEŞ elebaşı Bağdadi tarafından verildiğini öne sürdü.

Talat Atilla, bugünkü köşesinde konuyla ilgili şunları yazdı:

“ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, 05.07.2017 tarihinde,  Adalet Yürüyüşü yaparken suikast teşebbüsünde bulunulmuş.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde...

Kayseri Emniyeti’nin takibiyle...

Kocaeli Emniyeti, DAEŞ’li olduğu iddia edilen Oğuzhan Korkmaz’ı son anda yakalamayı başarmıştı.

O günlerde suikast teşebbüsünün kapsamına ihtiyatlı yaklaşan çevreler de olmuştu.

Edindiğim özel bilgilere göre...

Korkmaz’ın, kilitli cep telefonunun eksik kalan şifreleri çözüldükten ve son sorgularından sonra...

Kılıçdaroğlu’nun o gün geçirdiği tehlike, tahminlerin ötesinde büyük çıktı...

DAEŞ’ten silahlı ya da ideolojik eğitim almadığını” iddia eden Korkmaz’ın telefonunda...

DAEŞ TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ EL BAĞDADİ’YE BİAT ETTİĞİ VİDEO GÖRÜNTÜLERİNE” ulaşıldı.

Savcılık ve emniyetin ele geçirdiği bu kritik delillerden sonra görüştüğüm yetkililere göre...

O gün Kılıçdaroğlu’na, durumdan vazife çıkaran bir DAEŞ hücresi değil...

Bizzat DAEŞ terör örgütü lideri EL BAĞDADİ’nin talimatıyla infaz kararı verildiği ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:28
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  2. Kayseri
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
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