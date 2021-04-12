Kan donduran görüntü: Gözünü kırpmadan ABD'li polisin kafasına sıktı!
ABD'nin New Meksiko eyaletinde bir polis memuru, uyuşturucu şüphelisini araçtan durdurup indirmek istedi. Elinde otomatik bir silahla araçtan inip ateş açmaya başlayan kişi polisi birkaç saniye içinde öldürüp olay yerinden kaçtı.
Arkadaşlarının ölümünü polis aracından gören Amerikan polisi karayolunda insan avı başlattı. Polis öldürüp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
ABD'nin New Meksiko eyaletinde geçtiğimiz şubat ayında yaşanan olayda polis memuru Darian Jarrott öldürülmüştü, polis memurunun öldüğü anların görüntüleri yayınlandı.
Görüntülerde polis, şüphelendiği uyuşturucu taciri Cueva'yı durdurup ve araçtan inmesini istiyor. Elinde makineli silahla polisi tarayan şahıs, hızla olay yerinden kaçıyor. Daha sonra yaşanan kovalamacanın ardından şahıs, başka polislerce öldürülüyor.