Kan donduran cinayet! Eniştelerini sokak ortasında satırla böyle katlettiler

Sultanbeyli'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi, sokakta yürüdüğü sırada eşinin iki kardeşinin satırlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Birkavi, hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Olay anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi, Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi yürüdüğü sırada, bir otomobille yanına gelen eşinin kardeşleri M.Ç. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken Hüseyin Birkavi aldığı satır darbeleriyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Birkavi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Birkavi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.Ç. ve A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO