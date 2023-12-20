  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kan donduran cinayet! Babasını sobada yaktı
Yerel

Kan donduran cinayet! Babasını sobada yaktı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 23:28:00 - 2023-12-20 23:35:58

Çankırı'da kan donduran bir cinayet yaşandı. İsmail Demirci isimli şahıs, babasını öldürüp sobada yaktı. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, katil zanlısı gözaltına alındı.

Çankırı’da bir şahıs, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci babası Hasan Demirci, babasını öldürdü. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkartıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözaltına alındı

Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayet zanlısının evinden çıkanlar şoke etti!
Cinayet zanlısının evinden çıkanlar şoke etti!

Yerel

Cinayet zanlısının evinden çıkanlar şoke etti!

Kıskançlık cinayeti: Sinir krizine giren
Kıskançlık cinayeti: Sinir krizine giren

Dünya

Kıskançlık cinayeti: Sinir krizine giren

Gemlik zeytinlikte cinayet: Saat 6'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Daha çok kanıt aranıyor
Gemlik zeytinlikte cinayet: Saat 6'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Daha çok kanıt aranıyor

Yerel

Gemlik zeytinlikte cinayet: Saat 6'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Daha çok kanıt aranıyor

Şanlıurfa’da akraba cinayetine 4 tutuklama
Şanlıurfa’da akraba cinayetine 4 tutuklama

Aktüel

Şanlıurfa’da akraba cinayetine 4 tutuklama

Böyle hakim böyle mahkeme olmaz olsun! Cinayete komik ceza
Böyle hakim böyle mahkeme olmaz olsun! Cinayete komik ceza

Gündem

Böyle hakim böyle mahkeme olmaz olsun! Cinayete komik ceza

Kan donduran cinayetin fezlekesi hazırlandı!
Kan donduran cinayetin fezlekesi hazırlandı!

Gündem

Kan donduran cinayetin fezlekesi hazırlandı!

Sarıyer’de cinayetin işlendiği villayla ilgili bilirkişiden şok rapor: Çetelerin kanlı savaşında yeni gelişme.. İşkence edilerek öldürülmüş
Sarıyer’de cinayetin işlendiği villayla ilgili bilirkişiden şok rapor: Çetelerin kanlı savaşında yeni gelişme.. İşkence edilerek öldürülmüş

Gündem

Sarıyer’de cinayetin işlendiği villayla ilgili bilirkişiden şok rapor: Çetelerin kanlı savaşında yeni gelişme.. İşkence edilerek öldürülmüş

Uçurumdan gün batımını seyir, hayatından etti: Cinayet şüphesi ağırlık kazandı
Uçurumdan gün batımını seyir, hayatından etti: Cinayet şüphesi ağırlık kazandı

Gündem

Uçurumdan gün batımını seyir, hayatından etti: Cinayet şüphesi ağırlık kazandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yasin

Kan donduran değil, can yakan bir cinayet olmuş.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23