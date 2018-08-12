Kan davası böyle son buldu! Barışma törenine 5 bin kişi katıldı

Mazıdağı'nın Balpınar ve Sisan köyünde ikamet eden Özyılmaz ve Kaya aileleri arasında 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kan davasına dönen olayda aileleri barıştırmak için araya giren Metina-Der üyeleri ve kanaat önderlerinin 5 yıllık çabası sonucunda aileler Balpınar köyünde düzenlenen barış töreniyle husumeti sona erdirdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra dualar eşliğinde iki ailenin üyeleri Kur'an-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti. Verilen yemeğin ardından yapılan konuşmalarda barış vurgusu yapılarak bir daha olayların yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU

Barış yemeği için 14 dana kesilirken, 'Barış' kelimesinin harflerinin yazılı olduğu tişörtler giydirilen çocuklar barış güvercinleri uçurdu. Metina Aşireti lideri Şerif Temelli burada yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın geleceğini düşünerek barışa ikna olan Balpınar ve Sisan aile temsilcilerimize bizleri kırmadıkları için teşekkür ediyoruz. Metina’nın olduğu yerde barış, barışın olduğu yerde huzur vardır. Bu barışın kalıcı olmasını Allah’tan diliyorum. Barışın bölgedeki diğer husumetli ailelere de örnek olmasını temenni ediyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, gece gündüz demeden Metina Aşireti’nin ileri gelenlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda husumeti sonlandırdıklarını ifade ederek, "5 tane ölü vardı. Bu bütün Metina ailesini rahatsız ediyordu. Çok büyük aileler. İkisi de çok değerli aileler. Yani bizi üzüyordu. Arkadaşlarla, kanaat önderleri ile bunu çözdük çok mutluyuz. Önümüzde birkaç tane kan davası var. Onları da inşallah bitireceğiz. Barış süreci biraz zor bir iş. Bir iki günde olmaz. Bu yaklaşık 4 yıl sürdü. O yüzden mutluyuz. Biz mutluyuz, ailelerimiz mutlu, dostlarımız, akrabalarımız arkadaşlarımız mutlu" diye konuştu.

"BAYRAM HAVASINDA BARIŞ”

Metina-Der Yönetim Kurulu üyesi Esat Güngürür ise barış töreninin bayram havasında geçtiğini vurgulayarak, "İki ailemiz arasında olumsuz bir hadise meydana geldi. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese şahsım ve Metina-Der aşiretimiz adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.