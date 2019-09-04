Kan basıncını çarkıfelek çayı ile düzenleyin!

Çarkıfelek çiçeğinin birçok yararı mevcuttur. Ülkemizde çok fazla duyulmamasına rağmen, ünü duyulmuş durumdadır. Sinir, uykusuzluk, felç gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olan çarkıfelek çiçeği kan basıncını düzenlemek için de ideal bir tedavidir.

Bu bitki aynı zamanda doğal bir sakinleştirici ve kas gevşetici görevi görür. İçeriğinde bulunan flavonoidler ve alkaloidler sayesinde kalp ritmini ve kan basıncını düzenler.

Kan basıncını düzenleyen çay tarifi

Bu tedavi için hazır poşetlerde satılan bitki çaylarını da tercih edebilirsiniz. Fakat daha güvenilir olacağını düşünüyorsanız, güvenilir bir aktardan aldığınız kuru çarkıfelek çiçeği ile de aynı çayı demleyebilirsiniz. Yapımı oldukça basit olan çay tarifi...

Malzemeler

1yemek kaşığı kuru çarkıfelek çiçeği

1 bardak su

Öncelikle bir bardaktan birkaç kaşık fazla suyu, iyice kaynatın. Ardından içine çarkıfelek çiçeğini ekleyin.

5 dakika daha kaynattıktan sonra, hemen ocaktan alın ve 2-3 dakika kadar, ağzı kapalı şekilde, dinlendirin.

Demlenen çayı, günde 1 kere içmeniz yeterli olacaktır. 1 hafta bu çayı içtikten sonra, 1 hafta ara verin ve bu şekilde tüketmeye devam edin.

Sağlıcakla kalın...