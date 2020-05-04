Kan bağışında bulunan engelliler, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

ERZURUM (AA) - Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, kan bağışında bulundu ve Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Türk bayraklarıyla bir araya gelen engelliler, kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılaya destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Kanlarımızla da gönüllerimizle de" sloganıyla kan bağışında bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, yaptığı açıklamada, engellilerin her zaman devletin ve milletin yanında olduğunu göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarını da bağış kampanyasına destek vermeye çağıran Keleşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün sadece kanlarımızla değil, gönüllerimizle de burada bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayylip Erdoğan öncülüğünde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda engellilerimiz gönüllerinden kopan bağışları zarflar içinde bize teslim etti.

22 engelli kardeşimiz bugün burada önek teşkil eden bir davranışta bulundu. Engeli nedeniyle gelemeyen 3 arkadaşımız oldu, onlar da kendi yerlerine yakınlarını göndererek kampanyaya destek oldu. Biz burada varız ve herkesi buraya davet ediyoruz."