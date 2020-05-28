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Aktüel

Kan bağışına davet ettiler

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Pasoon İbrahim Zaid, Gazipaşa Caddesine yerleştirdikleri Kan Bağış Otobüsüne tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:13:42 -
Kan bağışına davet ettiler

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Pasoon İbrahim Zaid, Gazipaşa Caddesine yerleştirdikleri Kan Bağış Otobüsüne tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.


Amaçlarının hasta yatağında kan bekleyen hastaların kan ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Pasoon İbrahim Zaid, şunları söyledi:


"Kan bağış kampanyası düzenledik. Bildiğiniz üzerine korona virüsü salgın riski nedeniyle kan bağış sayısı da oldukça bir düşüş söz konusu. Sağlıklı insanların düzenli olarak erkeklerin üç ayda bir bayanlarında ise 4 ayda bir kan bağış yapmaya davet ediyoruz. Çünkü ihtiyaçları aynı şekilde devam ediyor. Son birkaç gündür kanda oldukça bir düşüş söz konusu. Ekiplerimiz sürekli şehir merkezinde olsun belli noktalarda olsun kan bağış kampanyaları düzenliyor. Şehir merkezlerinde düzenli olarak ekiplerimiz görev başında. Kan alma birimi de sürekli açık" dedi.

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