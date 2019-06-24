Kan bağışçılarına plaket

Türk Kızılayı Malatya Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü tarafından, kan bağışı kampanyalarına katılan 6 bağışçıya madalya ve plaket verdi.

Fuzuli caddesinde bulunan kan merkezinde düzenlenen plaket töreninde konuşan Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu,” Kan bağışında Malatya çok duyarlı bu duyarlıkları halen devam ediyor. Şu an 17 bölge var bu 17 bölge arasında kan bağışı sıralamasında Malatya 1. sırada bundan dolayı gönüllü bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum.Malatyalı vatandaşlara da ricam bu kan bağışına devam etsinler” dedi.

Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Serdal Ucuz, ise kan bağışçılarına teşekkür ederek, "Kan kaynağı insan olan başka hiçbir şekilde elde edilemeyen biyolojik bir madde.

Hastalarımızın ihtiyacı olan kanı elde edeceğimiz tek yer bağışçılarımız bundan dolayı kan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır diyoruz” diye konuştu.