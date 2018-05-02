Kamyonun altında korkunç ölüm
Adana'da bisiklet sürücüsü Necdet Tekin, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:16
Kaza, Adana D-400 Karayolu üzerindeki Şakirpaşa Kavşağı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, bisikletiyle yolda ilerleyen Necdet Tekin, dönüş yapan kamyonun kör noktasında kaldı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında giren ve Cankur ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıyan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Adı açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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