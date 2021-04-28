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Yerel Kamyonun altına girdi: 1 yaralı
Yerel

Kamyonun altına girdi: 1 yaralı

Kütahya'da bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 11:52:00 -
Kamyonun altına girdi: 1 yaralı

Kaza, Kütahya’nın Tavşanlı Kuruçay karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuruçay beldesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Mustafa A. idaresindeki 43 HA 685 plakalı otomobil ile Muzaffer S. idaresindeki 43 ACA 949 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa A. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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