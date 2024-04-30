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Teknoloji Kamyonlar için dünyada bir ilk!
Teknoloji

Kamyonlar için dünyada bir ilk!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 12:01:00 -
Kamyonlar için dünyada bir ilk!

FirstElement Fuels, ticari kamyonlar için dünyanın ilk büyük ölçekli hidrojen yakıt istasyonunu açtı. Yapılan açıklamaya göre yakıt istasyonu bir kamyonu on dakika içinde doldurabilecek.

ABD merkezli bir şirket olan FirstElement Fuels, ticari kamyonlar için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonunu açtığını duyurdu. İstasyonun daha önceki istasyonların kapasitesinin 10 katından fazla olduğunun altı çizildi. İstasyon aracılığıyla bir kamyonun hidrojen tanklarını on dakika içinde doldurabileceği belirtiliyor. Bu da bir günde yaklaşık 200 kamyonun doldurulabileceği anlamına geliyor.

10 dakikada 1 kamyon doldurulacak

Firmaya göre her biri 725 km menzil için 68,6 kilogram hidrojen taşıyan Hyundai XCIENT yakıt hücreli çekiciler ve Nikola'nın hidrojenle çalışan bir dizi ticari kamyonu bu istasyondan yakıt alacak. Öte yandan ABD, "hidrojen ekonomisi" olarak adlandırdığı süreci hızlandırmak için 8 milyar dolar harcamayı planlıyor. Kaliforniya’da ise bunun gibi 60 hidrojen istasyonu daha inşa edilmesi için yeterli finansman bekleniyor. Bu istasyonların 5.000 kamyon ve 1.000 otobüse hizmet vermek için yeterli olacağı belirtiliyor.

Öte yandan hidrojen özelindeki tartışmalar ve endişeler de giderilmiş değil. Zira hidrojen, “yeşil” bir yakıt olsa da üretim noktasında oldukça kirli bir yakıt olabilir. Günümüzde üretilen hidrojenin çoğu, bir fosil yakıt ve güçlü bir sera gazı katkısı olan metan gerektiriyor. Bu sorunları gidermek için üretim alternatifleri üzerinde çalışılıyor; metandan kurtulmak için karbon yakalama ve depolama veya elektroliz ile sudan hidrojen elde etme gibi. Şimdilik her iki alternatif de oldukça pahalı. FirstElement Fuels ise tedarikçisi Air Liquide'in hidrojen için "hammadde" olarak doğal gaz kullandığını söylüyor. Kullanılan gaz %60'tan fazla yenilenebilir olduğu için hidrojen "yeşil" olarak nitelendiriliyor.

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