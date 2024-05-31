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Yerel Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar
Yerel

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Yeniakit Publisher
2024-05-31 11:05:45 - 2024-05-31 11:05:44

Aksaray’da biri kamyonetin kasasında yüklü ev eşyalarının üzerinde, diğeri ise kamyonetin kasasına asılı bir şekilde seyreden 2 genç yürekleri ağza getirdi.

Görüntüler Aksaray’ın Büyükbölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yansıdı objektiflere. 68 AAC 597 plakalı kamyonetin kasasına yüklenen ev eşyasının üzerinde ve kasadaki o tehlikeli yolculuk herkesin yüreğini ağza getirdi. Hiçbir güvenlik tedbiri bulunmadan birisi ev eşyalarının üzerinde, diğeri ise kamyonet kasasına asılı bir şekilde seyreden 2 genç canlarını hiçe sayarak kilometrelerce seyretti. O tehlikeli yolculuk gazetecilerin kamerasına yansırken, ev taşıması yapıldığı tahmin edilen tehlikeli seyahat diğer sürücü ve yolcuları da korkuttu. En ufak bir ani fren ya da aracın çukura girmesi sonucu düşmeleri an meselesi olan gençler ve kamyonet sürücüsü kendilerinin görüntülendiği anlayınca aracı sağa çekerek durdu. Polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından ise kamyonet plakasına “Trafik güvenliğini ve trafik düzenini bozmak" maddesinden 690 TL para cezası kesildi.

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