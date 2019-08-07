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Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

SİİRT (İHA) – Siirt’te kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:14
Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

SİİRT (İHA) – Siirt’te kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Conkbayır Mahallesi’nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet Feride İ.’ye (4) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:14
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