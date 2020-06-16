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Aktüel

Kamyonetin ahıra dalmasıyla duvar göçtü, koyunlar şoka girdi

Eskişehir’de seyir halindeyken kontrolden çıkan bir kamyonet koyun sürüsünün bulunduğu ahıra daldı, neye uğradığına şaşıran koyunlar şoka girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:16:25 -
Kamyonetin ahıra dalmasıyla duvar göçtü, koyunlar şoka girdi

Eskişehir’de seyir halindeyken kontrolden çıkan bir kamyonet koyun sürüsünün bulunduğu ahıra daldı, neye uğradığına şaşıran koyunlar şoka girdi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi’nde meydana geldi. 26 GN 907 plakalı kamyonet, sürücüsünün gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç koyun sürüsünün bulunduğu ahıra daldı. Kaza sonucunda kamyonette maddi hasar oluşurken, koyunların bulunduğu ahırın duvarı göçtü. Kazanın ardından şoka uğrayan koyunlara zarar gelmezken yaralanan sürücü 112 ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Öte yandan kullanılamaz hale gelen araç çekici ile çekilirken, mahallede yaşayan vatandaşlar yolun araç trafiğini kaldırmadığını belirtiyor. Mahallede benzer kazaların sürekli olduğu öğrenilirken, vatandaşlar yetkililer tarafından sorunun çözülmesini istiyor.

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