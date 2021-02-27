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Aktüel Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Aktüel

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si turist 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 19:42:00 -
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

H.G. idaresindeki 07 HVL 92 plakalı kamyonet, Gümüşkavak Mahallesi kırsalında mıcır yolda kayarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü H.G. ile diğer yolcular M.T, F.Ö, Ukrayna uyruklu Liudmyla Lavrenova ve Elena Harchenko ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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