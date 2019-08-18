Kamyonet takla attı: 1 yaralı Adıyaman’da kamyonetin takla atarak ters dönmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da kamyonetin takla atarak ters dönmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram Sarıdoğan idaresindeki 55 HR 657 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyeti kaybolunca kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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