  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kamyonet şeker pancarı yüklü traktöre çarptı: 5 yaralı
Yerel

Kamyonet şeker pancarı yüklü traktöre çarptı: 5 yaralı

Ağrı merkeze bağlı Aşağı Yoldüzü Köyü yakınlarında kamyonet, şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 01:03:00 -
Kamyonet şeker pancarı yüklü traktöre çarptı: 5 yaralı

Ağrı merkeze bağlı Aşağı Yoldüzü Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre saat 22:30 sularında Ağrı merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Yoldüzü Köyü yakınlarında M.N.Y. yönetimindeki 04 AH 107 plakalı kamyonet, şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Meydana gelen kazada, kamyonette bulunan aynı aileden oldukları öğrenilen 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralılar ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan anne A.Y. ile 2 Yaşındaki oğlu H.Y. buradan da Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken durumları iyi olan baba M.N.Y. ile oğulları 5 yaşındaki H.Y. ve 16 yaşındaki T.Y.’nin tedavilerinin Ağrı’da devam edeceği öğrenildi.

Soruştrma başlatıldı

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri soruşturma başlatırken kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke, köpek kesmeyi ve etini tüketmeyi sonunda yasaklıyor
Dünya

O ülke, köpek kesmeyi ve etini tüketmeyi sonunda yasaklıyor

Güney Kore yönetimi, köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti. Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 devlet dairesi, öneriler..
Lahana yapraklarını belinize sararsanız... Bu detayı kimse bilmiyor
Sağlık

Lahana yapraklarını belinize sararsanız... Bu detayı kimse bilmiyor

Bel ağrısı günlülk yaşantımızı olumsuz etkileyen durumlardan biri olarak biliniyor. Fakat bu ağrılara doğal yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz..
Mustafa Sarıgül’den vatandaşa çağrı: Sakın destek vermeyin
Siyaset

Mustafa Sarıgül’den vatandaşa çağrı: Sakın destek vermeyin

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sokak provokasyonlarına destek verilmemesi gerektiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay