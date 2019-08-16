Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 35HB 6803 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada hurdaya dönen kamyonun şoförü Mustafa G. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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