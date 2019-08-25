Kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı Mersin’de erik yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mersin’de erik yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ubeyit Akbaba yönetimindeki kamyonet, merkez Yenişehir ilçesi Limonlu Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 60 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Ali Ekinci, Ali Gültekin, Mehmet Sait Ergin ve Ramazan Ertuğrul yaralandı.

Yaralılar, bulundukları bölgeden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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