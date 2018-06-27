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Kamyonet evin çatısına uçtu: 1 ölü

İstanbul Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen  kamyonet evin çatısına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:43
Kamyonet evin çatısına uçtu: 1 ölü

Kaza saat 07.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Dönemeç Sokak'ta meydana geldi. Halis Parıldayan kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki duvarı yıkarak, evin çatısına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Halis Parıldayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:43
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