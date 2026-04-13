Kamyondan kayan demirler otomobile ok gibi saplandı: 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun kasasından kayan inşaat demirlerinin bir otomobilin ön camına saplanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erkan Y. idaresindeki kamyondaki inşaat demirleri, Mithatpaşa Caddesi kavşağında sürücüsünün fren yapması sonucu kamyonun kasasından kayarak Kader S.D. idaresindeki otomobilin ön camına saplandı.
Kazada, sürücü Kader S.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.