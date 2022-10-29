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Yerel Kamyondan 203 kilo esrar çıktı
Yerel

Kamyondan 203 kilo esrar çıktı

İzmir'de durdurulan bir kamyonda 203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 08:50:00 -
Kamyondan 203 kilo esrar çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde durdurulan kamyonda 203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Menemen ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 203 kilo 950 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü S.M, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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