  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kamyondaki yangın ağaçlığı mahvetti
Yerel

Kamyondaki yangın ağaçlığı mahvetti

Yeniakit Publisher
2023-08-26 15:38:00 -
Kamyondaki yangın ağaçlığı mahvetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda meyve yüklü kamyonda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

Alınan bilgiye göre A.Ö.’nün sürücülüğünü yaptığı 33 VK 680 plakalı meyve yüklü kamyon, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde seyir halinde iken, kasa kısmından bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü A.Ö., aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Bu esnada kamyon kasasında çıkan yangından yükselen alevler, otoyol yanında bulunan ağaçlık ve çalılık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri, hem araçtaki hem de ağaçlık alandaki alevleri söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu.

Urfa'da ormanlık alanda yangın!
Urfa'da ormanlık alanda yangın!

Yerel

Urfa'da ormanlık alanda yangın!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını

Yerel

Manisa'da orman yangını

Yangının ortasında kalan kaplumbağayı Ümraniye Belediyesi ekipleri kurtardı
Yangının ortasında kalan kaplumbağayı Ümraniye Belediyesi ekipleri kurtardı

Aktüel

Yangının ortasında kalan kaplumbağayı Ümraniye Belediyesi ekipleri kurtardı

İstanbul'da orman yangını! Yerleşim yerlerine yakın bölgede
İstanbul'da orman yangını! Yerleşim yerlerine yakın bölgede

Yerel

İstanbul'da orman yangını! Yerleşim yerlerine yakın bölgede

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23