Kamyondaki yangın ağaçlığı mahvetti

Alınan bilgiye göre A.Ö.’nün sürücülüğünü yaptığı 33 VK 680 plakalı meyve yüklü kamyon, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde seyir halinde iken, kasa kısmından bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü A.Ö., aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Bu esnada kamyon kasasında çıkan yangından yükselen alevler, otoyol yanında bulunan ağaçlık ve çalılık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri, hem araçtaki hem de ağaçlık alandaki alevleri söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu.