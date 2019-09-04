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Kamyonda yanarak hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde uçuruma yuvarlanarak alev alan kamyonda yanarak hayatını kaybeden 3 kişi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:54
Kamyonda yanarak hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde uçuruma yuvarlanarak alev alan kamyonda yanarak hayatını kaybeden 3 kişi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.


Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak alev aldı. Kazada, kamyonda bulunan ve yanarak hayatını kaybeden araç sürücüsü Birol Özdemir ile yanında bulunan Niyazi Çakır ve Necati Akbaş’ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kocaeli’nin Gebze ilçesine getirildi. Yanarak ölen Birol Özdemir (38), Niyazi Çakır (34) ve Necati Akbaş (42) için Gebze İlyasbey Camisi’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Öte yandan, araç sürücüsü Birol Özdemir’in 1 çocuk babası olduğu ve eşinin ikinci çocuğuna 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:54
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