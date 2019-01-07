Kamyoncu-Tırcı da tahkim ile tanışıyor

İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından düzenlenen panelde, sektör açısından tahkimin avantajları masaya yatırıldı.

Çözüm yolu sunuyor

Panelde konuşan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Tahkiminin uzmanlaşmış ve etkin bir uyuşmazlık çözüm yolu sunarak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verdiğini vurguladı. Başkan Akıncı, ISTAC ile BSEC-URTA arasında bir yıl önce imzalanan işbirliği anlaşmasına da atıfta bulunurken, sektör temsilcilerine şu mesajı verdi;

Avantaj ve kolaylık

“Lojistik sektörünün, uyuşmazlık hallerinde uzmanlaşmış bir yargı hizmetine ihtiyacı var. Biz de Karadeniz hattında uluslararası karayolu taşımacılığı yapan şirketleri ISTAC tahkiminin avantaj ve kolaylıklarından yararlandırmayı hedefliyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2020 yılına kadar dönem başkanlığını üstlendiği BSEC-URTA ile işbirliğimiz sayesinde, lojistik sektöründe bu farkındalık oluşmaya başladı. Bu amaçla ISTAC ile BSEC-URTA tarafından ortaklaşa hazırlanan ve Türkçe-İngilizce-Rusça olarak üç dilde yayımlanan “Karayolu Taşımacılığı ve Tahkim” kitapçığının sektör için rehber olacağına inanıyoruz.”