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Gündem Kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi
Gündem

Kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda sinyalizasyon ışıklarında bekleyen kamyona arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 19:31:00 - 2022-11-10 19:45:39

Kazada otomobilin tavanı koparken sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Pamukova istikametinde kırmızı ışıkta bekleyen B.E. idaresindeki 34 GH 8903 plakalı Mercedes marka kamyona Baki D. idaresindeki 11 AK 042 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobil kağıt gibi ezilirken sürücü araç içinde sıkıştı. Kazada neticesinde otomobilin tavanı koparken sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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