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Aktüel

"Kamyon Tiyatrosu" Ardahanlı çocukları "Turta girmemiş orman" oyunu ile eğlendirdi

Vali Hüseyin Öner: - "Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte etkinlikler bizler kadar çocuklarımız için de önemli. Farklılıkları çocuklarımıza yaşatmamız lazım"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:47:22 -
"Kamyon Tiyatrosu" Ardahanlı çocukları "Turta girmemiş orman" oyunu ile eğlendirdi

ARDAHAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Ardahan'a gelen "Kamyon Tiyatrosu", Ardahanlı çocuklara açık havada oyun sergiledi.

Vali Hüseyin Öner'in davetiyle kente gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, valilik bahçesinde "Turta girmemiş orman" oyunuyla çocuklarla buluştu.

Oyun öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görevlilerce alana gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymaları istendi. Ayrıca bu çerçevede çocukların ateşi ölçüldü, kendilerine maske dağıtılıp dezenfektan verildi.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, bugün Ardahanlı çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın sürecinde herkesin moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu dile getiren Öner, "Ardahan küçük bir ilimiz. Dolayısıyla bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte etkinlikler bizler kadar çocuklarımız için de önemli. Farklılıkları çocuklarımıza yaşatmamız lazım. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt bey bizi kırmadılar, ekibi buraya yönlendirdiler. Ardahanlı çocuklara güzel bir ortam yaşattıkları için başta Mustafa Kurt bey olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunun bir bölümünü çocuklarla birlikte izleyen Öner, oyun sonrası tiyatro ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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