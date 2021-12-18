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Dünya Kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası!
Dünya

Kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası!

Colorado'daki kazada 4 kişinin ölümüne neden olan kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası verildi. Ardından, 26 yaşındaki şoför Rogel Aguilera-Mederos'a verilen cezanın değiştirilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada 3 milyondan fazla kişi imza verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:00:00 -
Kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası!

Colorado'daki kazada 4 kişinin ölümüne neden olankamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası verildi.

Cezasının bu kadar uzun olması, Colorado yasalarına göre birinci derece saldırı ve birinci derece saldırı girişiminin “şiddet suçları” olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. Yapılan itirazın sonucu merakla bekleniyor.

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