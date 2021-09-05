Kamyon kasasında 40 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonun kasasında 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonun kasasında 40 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dokuzağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.
Aramada kamyonun kasasındaki brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından ilgili kuruma teslim edildi.
Sürücü A.A. gözaltına alındı, kamyona el konuldu.