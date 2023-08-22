  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan batıya sert çıkıştı: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'

Ugandalı bakan önce sitem sonra isyan etti: Ali Koç'a yalvardım ama beni dinlemedi

CHP'li kurmay: ‘Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı’ Yavaş hırslan Demirtaş'ın hevali!

Emine Erdoğan, Ekolojik köy ziyareti ve lavanta hasadı yaptı

Türkiye'nin yeni silahı SİDA'lara karşı geliştirmeye başladılar! Orduyu toplayıp resmen harekete geçtiler

Marmara depremi için tarih uyarısı! Japon deprem uzmanı İstanbul’da boşaltılacak ilçeleri açıkladı!

Hamilton, Kapadokya’ya hayran kaldı

Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası

Fransızlar İHA'larına takılan yeni özelliği duyurdu! Türk İHA'larına rakip olacaklar

3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Yerel Kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi!
Yerel

Kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 16:35:00 -
Kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, yoldan çıkarak Kuğulu Altgeçidi'nde seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı, hafif ticari aracın ön tarafında hasar meydana geldi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23