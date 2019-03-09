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Kamuya 40 bin personel alınacak! İşte tüm kadrolar...

Devlet Personel Başkanlığının sitesinde yayınladığı alım ilanlarına göre; kamuya öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere bir çok alanda yaklaşık 40 bin personel alınacak. İşte detaylar...

09 Mart 2019 Cumartesi 12:46
Kamuya 40 bin personel alınacak! İşte tüm kadrolar...

Kamuda ihtiyaç duyulan alanlara on binlerce personel alınacak. Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayınlan ilanlara göre; öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere çeşitli kademelerde 40 bine yakın personel alımı bu yıl yapılacak.

Personel sayısı ve başvuru süreci belli oldu

Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile bazı kurum ve kuruluşlara alınacak personele ilişkin ilanlarını yayınladı. Buna göre kamuya alınacak personel sayısı ve başvuru süreçleri de belli oldu. İşte detaylar...

13 bin sözleşmeli er alınacak

MSB'ye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Sözleşmeli erliğe 25 yaşını bitirmemiş adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuru yapabilecek. Adaylarla ilgili aranan diğer niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığının sitesinde yer alıyor.

3 bin 375 jandarma alınacak

İçişleri Bakanlığı da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 jandarma alımı yapacak. Ön başvurular, "vatandas.jandarma.gov.tr" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. Başvurular, 13 Mart'a kadar yapılabilecek.

MEB 20 bin öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu yıl ilk etapta 20 bin öğretmen alacak. Ön başvurular 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Sözlü sınavlar ise, 12-30 Haziran'da düzenlenecek. Başvurular, MEB'in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bir çok kurum personel arıyor

Kamuya MSB, İçişleri, MEB dışında da personel alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde (www.dpb.gov.tr) birçok üniversite, belediyeler ile Türkiye Elektrik Dağıtım, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının personel alım ilanları yayınlanıyor. İlanlarda adaylar için aranan şartlar ve başvuru süreleri de yer alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:46
  1. Türkiye
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. Milli Eğitim Bakanlığı
  5. Devlet Personel Başkanlığı
  6. Türkiye Elektrik Dağıtım
  7. Savunma Sanayi Başkanlığı
  8. Devlet Demiryolları

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