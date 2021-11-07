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Ekonomi Kamudaki sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Kadroya kimler geçecek?
Ekonomi

Kamudaki sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Kadroya kimler geçecek?

Kamu sözleşmeli kadro alımları ne zaman? Kamudaki sözleşmeli personel ne zaman kadrolu olacak? soruları kamuda çalışan binlerce sözleşmeli memur ile sözleşmeli işçiler tarafından bir hayli merak ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilerin kadro haklarına sahip olması konusunda yaptığı son dakika açıklaması binlerce sözleşmeli personeli umutlandırdı. Peki sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Kamudaki sözleşmelilere kadro ne zaman? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:20:00 - 2021-11-07 13:20:42
Kamudaki sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Kadroya kimler geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumunda, salona girdiği sırada komisyon üyesi milletvekillerinin asgari ücretle ilgili çağrılarının çok değerli olduğunu söyledi. Bakan Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli olarak çalışan ve kadro beklentisi olanların beklediği sözleşmeliye ne zaman kadro verilecek? Söleşmeliler ne zaman kadroya geçece? sorularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini bir temenni ve arzudan öte toplu sözleşme maddesi haline getirdiklerini anımsatan Bakan Bilgin, "Onu da çözüm sürecine koyduk. Şu anda Bakanlık bünyesinde çalışmalarını yapıyoruz. Kapsamı ne kadardır, hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Arkasından farklı kamu kuruluşlarımızı ve sendikalarımızı toplayıp birlikte çalışacağız. O zaman kamuoyuna bu süreci nasıl yönettiğimizi açıkça ifade edeceğiz." diye konuştu.

Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek?

Kamudaki sözleşmeli personel statüsünün ciddi bir soruna yol açtığını dile getiren Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro haklarına sahip olması konusunda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Bunu da Bakanlık bünyesinde gerçekleştiriyoruz, arkasından diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla görüşeceğiz. Nihai kararımızı toplumsal ortaklarımız olan sendikalarla gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

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