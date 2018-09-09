Kamuda yerli tercihi Alman otomotiv devlerini vuracak

MUHAMMET KUTLU/ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamu kurumlarında araç sayısının azaltılması, Türkiye’de üretilen taşıtların kullanılması talimatının ardından gözler Alman otomotiv markalarına çevrildi. Zira devletin 2017 yılında yaptığı 711 milyon liralık taşıt alımında ve 549 milyon liralık kiralamada en büyük pay bu markaların.

RENAULT VE TOYOTA KÂRLI ÇIKACAK

Kamu kurumlarına araç temin eden Alman otomotiv firmalarının en büyük dezavantajları Türkiye’de imalat yapmamaları. Şu aşamada Marmara Bölgesi’nde üretim yatırımları bulunan Fransız Renault ile Japon Toyota’nın merkezi ve yerel yönetimler tarafından tercih edileceği; rekabette öne çıkabileceği dile getiriliyor.

DİKKATLER ERDOĞAN’IN ZİYARETİNDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu araç tasarrufu, Türkiye’deki milyarlarca dolarlık pazardaki payını önemli ölçüde kaybedecek olan Almanya’yı endişelendiriyor. Bu durum Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Eylül tarihinde Almanya’ya gerçekleştireceği resmi ziyaretin önemini arttırdı. Ziyarette konunun Alman yetkililer tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor.

Tasarruf hamlesi ile Almanya’nın önemli şirketlerinin, otomotiv firmalarının Türkiye’de yatırım yapması ihtimali güçleniyor.