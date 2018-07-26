Kamuda tasarruf dönemi

Ekonominin yeni yol haritası giderek netleşiyor. Enflasyon ve faizle mücadeleye öncelik verilirken devlette de tasarrufa gidecek. Belediyeler ve kamu kurumlarında israfı önleyecek tedbirler alınacak.

“HAZİNE TEK HESABI”

Türkiye’nin yakaladığı büyümeyi sürdürmek için bir taraftan yatırımlara ağırlık verilirken bir taraftan da enflasyonla mücadele edilecek. Ekonomi yönetimi, “enflasyonla mücadelenin, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eşgüdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütüleceğini” açıkladı. Buna ek olarak kamu harcamalarının azaltılmasına yönelik tasarruf tedbirleri alınacak. “Hazine Tek Hesabı” modelinin yaygınlaştırılması için düzenlemeler yapılacak. Kamu kuruluşlarında tasarrufa gidilecek.

İLK MESAJI YILDIRIM VERMİŞTİ

2017 yılında toplam 13 bin 558 adet araç kiralanan kamuda yeni araç alımı ve kiralanmasında sınırlamaya gidilecek. Tasarruf tedbirleri doğrultusunda devlet ‘kemer’ sıkacak. Kamuda tasarruf döneminin ilk işaretini Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım vermişti. 2017 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda “2018 tasarruf yılı olacak, yeni araba alınmayacak” diyen Yıldırım, şunları söylemişti: “2018 yılı tasarruf yılı. Tasarrufa kamudan başlayacağız. Devlete, belediyelere yeni araç alımı yok. Kapattık bu kapıyı. Önce kendimizden başlayacağız. Hani çuvaldızı kendimize batıralım ki, iğneyi vatandaşımıza yönelttiğimizde makul görsün. Şaşa debdebe bitiyor. Varsa herkes şartlarda işine gücüne bakacak. Vatandaşın işleriyle daha fazla meşgul olacak.”