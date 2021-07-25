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Ekonomi Kamuda sözleşmeli çalışanlara kadro var mı?
Ekonomi

Kamuda sözleşmeli çalışanlara kadro var mı?

Sözleşmeli çalışanlara kadro var mı güncel | Kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar kendileri için kadro kararı olup olmadığını merak ediyor. Peki, toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 18:36:00 -
Kamuda sözleşmeli çalışanlara kadro var mı?

Kamuda sözleşmeli olarak görev alanların gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerinde. Peki, sözleşmeli çalışanlara kadro çıkar mı?

Kamuda sözleşmeli çalışanlara kadro var mı?

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak. Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.  Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

Görüşmeler ağustosun 3.haftası sona erecek

Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek. Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

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