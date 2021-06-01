Milyonlarca kamu görevlisi merakla bekliyordu ve belli oldu. Kamuda çalışanlarının esnek uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi?

Kamuda esnek mesai saatleri geçeli mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla beraber kamuda esnek ve uzaktan çalışmaya geçilmişti. 17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri aralığında uygulanan kararların ardından bugün düzenlenen kabine toplantısı ile yeni normalleşme süreci konuşuldu. Bu noktada kamuda çalışma saatleri ile ilgili yeni kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan kamuda esnek çalışma düzenin devam edeceğini açıkladı.

1 Haziran'a kadar yayımlanan genelgede salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetini aksatmama şartıyla hayata geçirilebilecek uygulamalara yer verilmişti. Buna göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanıyordu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılmıştı. Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayıldı. Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılmıştı.