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Gündem Kamuda mesai saat kaçta başlayacak? Kamu kurumların çalışmaya başla ve bitme saatleri nedir?
Gündem

Kamuda mesai saat kaçta başlayacak? Kamu kurumların çalışmaya başla ve bitme saatleri nedir?

Kamu çalışma saatleri son dakika: Artan korona vakaları sonrası Kabine toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Bu kararlardan biri de kamuda esnek çalışma saatine geçilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kamu personelinin çalışma saatleri değişti. Peki kamuda mesai saat kaçta başlayacak? Kamu kurumların çalışma saati kaç oldu? Kamu kurumların çalışmaya başla ve bitme saatleri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 08:47:00 -
Kamuda mesai saat kaçta başlayacak? Kamu kurumların çalışmaya başla ve bitme saatleri nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kamu çalışanlarına yönelik yeni tedbirler ile kamu personelinin yeni çalışma saatlerini içeren genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki kamuda mesai saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak.

 

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