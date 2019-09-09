Kamuda kadroya geçen taşerona ikramiye ve ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Kamuda kadroya geçen taşeronların ikramiye ve ilave tediyeleri ne zaman ödenecek? Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak.

Taşeron olarak çalışan ancak hükümetin çalışmaları sonrası kamuda kadroya geçen 4/D’li olarak çalışan taşeron işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Kadroya geçen taşeron işçilerin beklediği ikramiye ödemeleri yapılıyor. 4/D’li olarak çalışan işçiler eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödelerine kavuşacak. Kadroya geçen ve kamuda işçi olarak çalışan işçilere ilköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL, ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL, liseye devam etmesi durumunda 120 ve yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme yapılacak. Bunun yanında da 4/D’li işçileer ekim ayında ikramiye ödenecek.

Kamuda kadroya geçen taşeronlara ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri aralık ayında ödenmeye başlanacak. En az ilave tediye ödemesi 792 TL olacak. Kamu işçilerine ve kadroya geçen taşeron işçilere 2019 yılının son 13 günlük ilave tediye ödemesi de Aralık ayında yapılacak. 13 Aralık 2019 günü ödemeler işçilerin hesaplarına yatacak.