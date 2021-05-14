Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak

Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Atay, platformla kamu istihdamında fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Atay, tüm kurumlarda liyakatin öne çıktığı, işe alım süreçlerinin izlenebildiği bir insan kaynağı portalını uygulamaya aldıklarına işaret etti. “Bu yıl sonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız” diyen Atay, “Bundan böyle tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Bu, hayli zamandır üzerinde denemeler, pilot çalışmalar yaptığımız bir sistem. Dolayısıyla belediyelerden ve özel sektörden de kullanım için talepler geliyor” ifadelerini kullandı.