Kamuda esnek mesai saatleri devam edecek mi? 1 Haziran'dan itibaren kamu mesai saatleri

1 Haziran'dan sonra kamu mesai saatleri neler? Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? soruları Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile netleşti.

Kamuda esnek mesai saatleri devam edecek mi?

17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre; 17 Mayıs itibarıyla geçerli olacak kamu mesai saatleri de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasının 1 Haziran'dan sonrası da devam edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.