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Sağlık Kamuda aşı zorunlu mu? Öğretmenler aşı olmak zorunda mı?
Sağlık

Kamuda aşı zorunlu mu? Öğretmenler aşı olmak zorunda mı?

Aşı olmayanlara PCR zorunluluğu var mı? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aşı zorunluluğunun gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Halen aşı olmayan öğretmenler “Okullar açılınca aşı zorunlu mu olacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, aşı zorunluluğu olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 08:32:00 -
Kamuda aşı zorunlu mu? Öğretmenler aşı olmak zorunda mı?

Koronavirüs salgınının noktalanması için uzmanlar en önemli silahın aşı olduğunu belirtiyor. Ülkemizde çift doz aşı olanlar toplumun yüzde 50’sini oluşturuyor. Uygulanan toplam aşı miktarı ise 80 milyon dozu aştı. Aşı olmayanlar ise kendileri için bir zorunluluğun uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, öğretmenlere aşı zorunlu mu?

Kamuda aşı zorunlu mu? Öğretmenler aşı olmak zorunda mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş hayatı için aşıların son derece önemli olduğunu belirtti. Bakan Koca, “Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır. Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı, iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir” dedi.

Fahrettin Koca yüz yüze eğitim | Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?
Fahrettin Koca yüz yüze eğitim | Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?

Eğitim

Fahrettin Koca yüz yüze eğitim | Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?

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Yorumlar

Tuncer

Turgay bey bizim devlet hayinlere karşı tatilde, bizi yönetenler uykudan uyanınca ve tatilden dönünce inşallah devleti yerinde bulurlar.
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