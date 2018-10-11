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Kamuda araç kullanımında yeni dönem!

3 yıllık yeni tasarruf döneminde kamu kurumlarında kullanılan lüks araçların sayıları ve sınıflar düşürülecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:08
Kamuda araç kullanımında yeni dönem!

Türkiye, ekonomide yeniden dengelenmenin sağlanması için düğmeye bastı. Sürdürülebilir büyümenin devam ettirileceği dönemde kamuda tasarruf dönemine gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin detayları daha önce açıklamıştı.

Lüks araçlara son

Buna göre; kamu kurumlarında kullanılan lüks araçların sınıfları ve sayıları düşürülecek.

2018 yılı bütçe gerekçesine göre; belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. Bunlardan 98 bin 852’si genel idare, 7 bin 77’si özel bütçeli, 4 bin 115’i yükseköğretim kurumları 87’si de düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ait.

Hem alım hem kiralama var

Son yıllarda taşıt alımı ve kiralamalarına ilişkin bütçeden yapılan harcamalardaki artış hızlı bir artış trendinde. 2010 yılında 265.7 milyon lira harcanan taşıt alımlarına yapılan harcama; 2011 yılında 450.2 milyon liraya, 2012 yılında 581.2 milyon liraya, 2013 yılında 755.9 milyon liraya yükseldi. Bu yıldan sonra yapılan harcama ise daha hızlı arttı. 2014 yılında taşıt alımları için 953.7 milyon lira, 2015 yılında 1.5 milyar lira, 2016 yılında ise 2.3 milyar lira harcandı. 2016 yılındaki 2.3 milyar liranın 1 milyar liralık kısmı hava taşıt alımı için harcanmıştı. 2017 yılında ise taşıt alımlarına 1.1 milyar liralık harcama yapıldı. Bu yıl temmuz ayı itibariyle harcama 126.9 milyon lira. Taşıt kiralamalarında da yıllar içinde hızlı bir artış yaşandı. 2010 yılında 111.7 milyon lira, 2011 yılında 133.8 milyon lira, 2012 yılında 158.7 milyon lira, 2013 yılında 220.2 milyon lira, 2014 yılında da 375.6 milyon lira harcandı. 2015 yılında taşıt kiralamaları için bütçeden 417.1 milyon lira aktarılırken, 2016 yılında 549.9 milyon lira, 2017 yılında da 557.6 milyon liraya yükseldi. Temmuz ayı itibariyle 7 aylık harcama 299.1 milyon lira oldu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:08
  1. kamuda araç kullanımı
  2. kamuda lüks araç

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